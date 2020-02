Yokohama: terminata la quarantena per i passeggeri della Diamond Princess. Resteranno a bordo solo 454 risultate positive al test del coronavirus

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - La quarantena per le persone a bordo della Diamond Princess ferma nella baia di Yokohama, è terminata, almeno per quelli che sono risultati negativi al test del coronavirus. Domani, dunque, potrebbero lasciare la nave secondo quanto dichiarato dal ministro giapponese della Salute. Quelle positive sono 454. Ieri, intanto, hanno lasciato la nave 338 americani, 13 positivi portati in ospedale e molti messi in quarantena in patria. Analoga iniziativa domani per Canada e Australia e anche l’Italia dovrebbe rimpatriare 22 dei 35 italiani imbarcati sulla Princess. - (PRIMAPRESS)