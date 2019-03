Viking Sky, la nave da crociera in avaria si avvicina al porto di Molde in Norvegia

(PRIMAPRESS) - NORVEGIA - La Viking Sky, la nave da crociera che ieri era andata in avaria al largo delle acque di Hustadvika, dopo le operazioni di trasbordo con glie elicotteri di circa 300 dei 1300 passeggeri, sta raggiungendo il porto di Molde dopo aver riacceso anche uno dei quattro motori. Tra i passeggeri trasportati in elicottero 17 hanno avuto bisogno delle cure mediche ed ora sono ricoverati in ospedale. Il capitano ieri dopo il trasbordo aveva chiesto l’interruzione delle manovre con gli elicotteri per far girare la nave dai rimorchiatori e avviare la navigazione.

La nave della compagnia di crociera norvegese Viking Ocean è una moderna nave del 2016 realizzata da Fincantieri ed è impegnata nelle rotte tra i fiordi della Scandinavia. La nave è finita in panne ed è alla deriva al largo della costa norvegese, a Hustadvika, in un tratto noto per essere particolarmente difficile alla navigazione. Dopo aver lanciato l’allarme ieri pomeriggio sono cominciate le operazioni per evacuare i croceristi, una spettacolare missione condotta con cinque elicotteri che fanno la spola tra la nave e la terraferma. - (PRIMAPRESS)