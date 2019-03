Via della Seta, firmato da Conte e Xi Jinping il memorandum Italia-Cina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmato in una cerimonia a Villa Madama, il Memorandum Italia-Cina tra il presidente del Consiglio e il capo di stato cinese XI Jinping. Un accordo come aveva già precisato ieri il premier Giuseppe Conte a Bruxelles per tranquillizzare i rappresentanti dell’UE, che non ha vincoli giuridici.

In che cosa consiste l’accordo della nuova Via della Seta che era stato preceduto da molte polemiche preoccupate da una probabile colonizzazione asiatica dell’Italia?Proprio per scongiurare queste preoccupazioni si è preferito dare all’accordo il termine “memorandum” che fornirà la cornice giuridica a 29 accordi (dieci intese fra aziende private e 19 istituzionali, fra cui quelli su start up innovative e-commerce) tra aziende italiane e cinesi per almeno 7 miliardi di euro. All’inizio sarebbero dovuti essere una cinquantina di punti ma poi si è asciugato il contenuto ad una ventina di argomenti chiave da: trasporti, energia, impianti siderurgici, credito, cantieri navali: gli accordi commerciali inseriti nel documento firmato oggi a Villa Madama, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e di Conte, attraversano tutto il sistema industriale italiano. Da quanto trapela sulle imprese che potrebbero essere coinvolte, indiscrezioni non confermate, il quadro è ampio: da intese sul credito con Cdp, Unicredit e Intesa Sanpaolo, nel settore navale con Fincantieri e con il Rina di Genova, all’energia con Terna, Ansaldo, Snam, Italgas, Enel e Eni, ai trasporti con Ferrovie, e alla siderurgia con Danieli. La stampa locale anticipa che la Danieli di Buttrio (Udine) sarà partner della Cina per la realizzazione (da 1,1 miliardi di euro) di un impianto siderurgico integrato, dalla miniera al laminatoio, in Azerbaigian. Snam ha confermato che «firmerà un’intesa a supporto di iniziative congiunte che riguardano sia l’Italia e la Cina che paesi terzi». Eni che firmerà con Bank of China un accordo «per rafforzare la collaborazione su vari strumenti finanziari». Ora il presidente Cinese si sposta verso Palermo dove è atteso nel pomeriggio. - (PRIMAPRESS)