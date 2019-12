Verrà estradato dalla Guyana Francese, il trafficante di droga della 'ndrangheta, Rocco Elia affiliato alla 'ndrina Grasso

(PRIMAPRESS) - GUYANA FRANCESE - Per Rocco Elia, ricercato dall’Interpol per traffico di droga internazionale ed arrestato nel 2018 nella Guyana Francese, è scattata l’estradizione che lo porterà a scontare la pena in Italia. Dopo mesi di latitanza in Sudamerica, l’uomo ritenuto elemento di rilievo della ‘ndrangheta riconducibile alla 'ndrina "Grasso", radicata nella Piana di Gioia Tauro e riconducibile alla società di Rosarno, dipendente a sua volta dal mandamento tirrenico del Reggino, era stato catturato ed ora avverrà il trasferimento nelle carceri del nostro paese. - (PRIMAPRESS)