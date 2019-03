Venezuela al buio mentre si cercano di creare ponti umanitari per l'arrivo di medicinali

(PRIMAPRESS) - CARACAS - Il Venezuela si spegne e lascia al buio oltre dieci Stati. Un blackout che si ripercuote fortemente su ogni situazione a partire da quella sanitaria ormai allo stremo. Le autorità non hanno comunicato particolari sull'origine del guasto che intanto sta respingendo le dichiarazioni di disapprovazione che ora arrivano dai molti paesi latino-americani e dalla stessa UE.

Il governo del presidente Nicolás Maduro, si legge in un documento di risposta, "mantiene il suo irriducibile impegno per il dialogo come unica via per trovare accordi necessari a garantire la pace, la stabilità e lo sviluppo della nostra Nazione e di tutta la regione latinoamericana e caraibica". Giunte 75 tonnellate di aiuti medici da Cina Un aereo con a bordo 75 tonnellate di medicinali e materiali medici e chirurgici provenienti dalla Cina è giunto all'aeroporto di Caracas. Lo ha mostrato la tv venezuelana Telesur. Il carico è stato accolto dal vicepresidente venezuelano Tareck el Aissami, che è anche ministro per l'Industria e la Produzione nazionale. "Abbiamo ricevuto - ha dichiarato El Aissami ai media nello scalo 'Simon Bolivar' di Caracas - questo primo carico di importante materiale medico, che comprende fra l'altro antibiotici, farmaci per il diabete, materiale medico chirurgico, potettori gastrici, e analgesici". Si tratta, ha aggiunto, di un primo carico perché abbiamo cominciato, nel quadro delle relazioni che il Venezuela mantiene con Paesi sovrani, un ponte aereo affinché tutte le medicine arrivino ai nostri aeroporti e porti". - (PRIMAPRESS)