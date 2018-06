Trump e Kim Jong-un arrivano a Singapore per lo storico vertice tra Usa e Corea

(PRIMAPRESS) - SINGAPORE - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un, si incontrano a Singapore per dare vita al summit del prossimo 12 giugno che li vedrà uno di fronte all'altro al Capella Hotel sull'isola di Sentosa. Kim Jong-un è arrivato con un volo Air China e Trump con il suo Air Force One.

Trump ha definito il vertice "un'occasione storica, che forse non si ripeterà". Dopo essere scesi dai rispettivi aerei. Nessuno ha parlato con i giornalisti, né Trump né i suoi consiglieri. Il presidente ha salutato scendendo le scale da solo e poi ha fatto grande sorriso salutando i responsabili di Singapore arrivati ad accoglierlo. Il presidente USa è poi salito sul suo veicolo corazzato diretto all'hotel dove alloggia, scortato da circa 30 auto. - (PRIMAPRESS)