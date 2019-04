Tensioni in Libia: le forze di Haftar assediano l’aeroporto di Tripoli

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - Cinque militari dell'Esercito nazionale libico sono rimasti uccisi negli scontri per il controllo della zona a sud e a sud-est di Tripoli fra Tarhuna ed el-Azizia. Lo riferisce il sito Alwasat citando il portavoce dello Lna, Ahmed al-Mismari. Giovedì era stata segnalata l'uccisione di almeno un altro militare di Haftar.

Le forze del generale Khalifa Haftar sono entrate nell’aeroporto internazionale di Tripoli, quello a circa 25 km in linea d’aria dal centro della città e chiuso dal 2014. Lo riferiscono news dell’emittente Al Arabiya citando proprie fonti e un annuncio del portavoce dell’Esercito nazionale libico, Ahmed Mismari, secondo il quale “la zona da Tarhouna fino all’aeroporto è stata tutta messa in sicurezza”.

Media riferiscono scontri a sud di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del governo del premier Fayez al-Sarraj.Citando una “fonte della Forza di protezione di Tripoli”, la tv informa inoltre che “una grande forza si dirige lungo tre direttrici per accerchiare le milizie di Haftar a sud di Tripoli”. - (PRIMAPRESS)