Strasburgo: ripresa l’attività dell’aeroporto di Entzheim dopo un allarme bomba

Si sta riprendendo in serata l'attività dell'aeroporto di Strasburgo che era stato evacuato in tarda mattinata di oggi a causa di una minaccia di bomba. L'allarme ha causato la cancellazione di due voli e diversi ritardi. Nel pomeriggio si è appreso Che allo scalo di Strasburgo-Entzheim era arrivata in mattinata un'e-mail che segnalava la presenza di una bomba nei suoi locali.