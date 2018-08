Sfumano le nozze della principessa giapponese Mako per i debiti della suocera

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Da tempo i reali di buona parte del mondo ci hanno abituati a nozze che superano l’assenza di titolo ma puntano sull’amore. E così stava accadendo anche alla principessa Mako, pronta a rinunciare al titolo principesco. Ma poi il colpo di scena. La nipote maggiore dell'imperatore nipponico Akihito, è costretta a fare un pubblico marcia indietro nonostante la data già fissata delle nozze con un 26enne fresco avvocato conosciuto tra i banchi della Christian University di Tokio: "Mi scuso per aver affrettato i tempi” e costretta a dire Mako. Le ragioni? La mamma del giovane avvocato presenta debiti rilevanti. Motivazione sufficiente per i giapponesi a non poter chiudere entrambi gli occhi. Vada per la rinuncia al titolo ma non per le pendenze finanziarie. C’è da dire che parte dei debiti erano stati contratti per consentire al giovane professionista di laurearsi ma tuttavia la famiglia reale non può consentire che questa ombra, finché non sanata, resti tra i due innamorati. - (PRIMAPRESS)