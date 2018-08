Sergio Marchionne si è arreso. Il manager è spirato nella Clinica Universitaria di Zurigo

(PRIMAPRESS) - ZURIGO - Sergio Marchionne è spirato nella clinica universitaria di Zurigo dove era ricoverato per un sarcoma che aveva compromesso irrimediabilmente i polmoni. Del ricovero era stata data notizia poco dopo la sua ultima uscita pubblica quando consegno una Jeep con la livrea dei Carabinieri al Comando Generale di Roma in omaggio al ricordo del padre che militava nell’arma. Il manager Italo-Canadese (di origini abruzzesi) che era entrato nel gruppo FCA aveva rivoluzionato il mondo dell’auto made in Italy che era nata dalla imprenditorialità della famiglia Agnelli. Marchionne lascia una compagna e due figli.

Molti i messaggi di cordoglio dal mondo politico e la notizia della sua morta è stata accolta da un minuto di silenzio alla camera mentre si stava discutendo sul Dl Dignità. John Elkan, visibilmente commosso ha detto "ho perso un amico" - (PRIMAPRESS)