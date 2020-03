Scomparso in Francia un ragazzo italiano originario del Cilento

(PRIMAPRESS) - ROMA - I familiari non hanno più sue notizie dallo scorso 29 febbraio. Mario Fusco, 29 anni (nella foto), originario del comune di Centola in provincia di Salerno lavora come cuoco al Club Med Vittel e vive a Montpellier in Francia. Nessuno lo ha più visto nè sentito dal 29 febbraio sia in Francia che in Italia. Se qualcuno avesse sue notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine oppure i genitori ai seguenti numeri di cellulare: +39 340 2248160 oppure + 39 334 7408156. Ovviamente i familiari stanno vivendo una grande angoscia non avendo più sue notizie ed hanno presentato regolare denuncia di scomparsa. - (PRIMAPRESS)