Pochi Gilet Gialli e molti “Casseur” distruggono un centro commerciale a Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - I Gilet gialli sono tornati in piazza oggi 16 novembre nel primo anniversario del loro movimento. La prefettura della capitale francese aveva revocato l'autorizzazione alla manifestazione a Place d'Italie, dopo le violenze avvenute sul posto. Il prefetto aveva invitato i manifestanti ad uscire dalla piazza negli appositi corridoi previsti dalla polizia.

Il presidente Macron ha autorizzato la polizia ad avere la mano pesante perché i Gilet Gialli che manifestano sono pochi. La maggior parte sono soprattutto dei casseur". Le violenze Manifestanti sono stati trovati vicino agli Champs-Elysée e all'Arco di Trionfo, zone proibite. Barricate e transenne in fiamme a Place d'Italie, dove sono scoppiati scontri con la polizia. Le vetrine della Banca Hsbc sono state frantumate. Non lontano, delle pietre sono state lanciate contro le porte a vetri di un centro commerciale che era chiuso. Secondo quanto riferito dai media francesi, intorno a Place d'Italie sono stati dati alle fiamme alcuni motorini e la polizia è ricorsa agli idranti per disperdere i manifestanti violenti. Sono stati dati anche alle fiamme dei cassonetti dell'immondizia e divelte pensiline alle fermate degli autobus. - (PRIMAPRESS)