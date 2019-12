Parigi: tredicesima giornata di sciopero contro la riforma delle pensioni. Oltre 300 chilometri di code sulle strade

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Oltre 300 chilometri di ingorghi nella tredicesima giornata di mobilitazione per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo del presidente Emmanuel Macron. Parigi ancora nel caos per il braccio di ferro con il governo e con i sindacati intenzionati a trasformare il Natale in una delle giornate più difficili della Francia. Nella manifestazione in corso a Parigi le autorità temono la presenza di elementi radicali dei gilet gialli e di estrema sinistra e l'esplodere di violenze e danneggiamenti. La giornata di protesta arriva all'indomani delle dimissioni presentate ieri da Jean-Paul Delevoye, alto commissario del governo francese per le pensioni e artefice della contestata riforma, che ha dovuto lasciare per una vicenda di conflitto d'interessi. Secondo un primo conteggio diffuso dalla stampa francese, oltre 200.000 manifestanti, tra cui macchinisti, insegnanti, funzionari, avvocati, magistrati in sciopero, ma anche infermieri e dipendenti pubblici e privati, hanno partecipato alla quarantina di cortei che si sono svolti da questa mattina in diverse città di Francia. Domani i sindacati saranno ricevuti dal primo ministro Edouard Philippe, mentre si teme che gli scioperi dei trasporti possano spingersi fino a Natale, bloccando i francesi in viaggio per le feste. - (PRIMAPRESS)