Pakistan: Prince Williams e sua moglie Kate visitano i bambini di Sos villaggi in Lahore

Reuters, Nicholls

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Il principe d’Inghilterra Williams e sua moglie, la duchessa di Cambridge,Kate Middleton, sono in visita ufficiale in Pakistan. E’ stata l’occasione per la coppia reale per visitare i 150 bambini accolti da SOS Villaggi dei Bambini a Lahore. «Io e William volevamo davvero visitare un Villaggio SOS», ha detto alla CNN la duchessa di Cambridge. E durante un discorso ufficiale ha aggiunto rivolgendosi agli operatori del Villaggio: «Avete creato una casa in cui bambini ricevono amore, protezione e sostegno». - (PRIMAPRESS)