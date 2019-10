Oslo: fermato l'uomo che ha rubato un'autoambulanza e investito alcuni pedoni

(PRIMAPRESS) - OSLO - Un uomo armato ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla, ferendo diverse persone. E’ accaduto questa mattina ad Oslo e la polizia ha stretto un cordone intorno al veicolo e sparato alcuni colpi per bloccarlo. L'uomo è stato fermato. Ancora nessuna ipotesi sulla motivazione del gesto "Abbiamo il controllo dell'ambulanza che è stata rubata da un uomo armato", ha scritto la polizia su Twitter, "sono stati esplosi spari per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito". Media: travolti coppia e donna con gemelli in passeggino Le persone travolte sono una coppia di anziani e un donna che spingeva un passeggino, con due gemelli di sette mesi. Lo riportano i media locali, citando fonti mediche e della polizia. Dei due bambini, uno sarebbe rimasto leggermente ferito, mentre dell'altro non si conoscono le condizioni. Entrambi, con la donna che era con loro, sono stati portati in ospedale. La polizia cerca una seconda persona La polizia norvegese starebbe cercando un'altra persona che potrebbe essere coinvolta nell'attacco. Sarebbe una donna con pelle chiara, alta più o meno un metro e 65, capelli castani leggermente ricci. Indossa una giacca nera e potrebbe essere ubriaca. - (PRIMAPRESS)