Nuova Zelanda: l'arresto di Brenton Tarano per la strage nelle moschee, apre la limitazione alle armi

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - Il responsabile della morte delle 49 persone nelle due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda senza precedenti penali ma con l’ossessione dell’invasione musulmana, dopo l’arresto si è presentato ai fotografi facendo il segno di okay utilizzato sul web dai suprematisti bianchi e dai troll razzisti. Ammanettato, una tunica bianca da carcerato, a piedi nudi e con un atteggiamento di sfida, l’australiano Brenton Tarano è apparso in un tribunale di Christchurch dove le autorità neozelandesi potrebbero formulare ulteriori capi di accusa e il giudice ha ordinato la detenzione provvisoria fino a quando non verrà nuovamente riportato in tribunale, il 5 aprile. Intanto, il fatto ha già aperto il dibattito sull’uso delle armi. La premier neozelandese Jacinda Ardern ne ha parlato ma il procuratore generale David Parker ha chiarito che non è stata presa ancora nessuna decisione in merito al bando delle armi semi-automatiche. C’è da dire che il killer di Christchurch ha utilizzato cinque armi nell'attacco, compreso un fucile semiautomatico e pistole ma era in possesso di una licenza per le armi. - (PRIMAPRESS)