Nuova Delhi: un grande incendio divampato in un mercato provoca 34 vittime

(PRIMAPRESS) - NUOVA DELHI - Sono 34 persone le vittime di un grande incendio scoppiato in un mercato nel centro di Nuova Delhi, in India. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Il capo dei vigili del fuoco, Atul Garg, ha precisato che per spegnare le fiamme sono intervenuti 25 camion dei pompieri. Le persone che hanno dovuto fare ricorso a prestazioni mediche sono state 56. - (PRIMAPRESS)