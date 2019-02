Morte Sala: individuato nella Manica il relitto dell'aereo su cui ha perso la vita il calciatore

(PRIMAPRESS) - BUENOS AIRES - E’ stato individuato il piccolo aereo in cui ha perso la vita, insieme ad altre tre persone, il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala. Il gruppo privato impegnato nelle ricerche del piccolo aereo 'Piper Malibu' inabissatosi in mare il 22 gennaio ha annunciato di aver localizzato il relitto "nelle profondità del Canale della Manica". Il relitto è stato rinvenuto dalla nave Fpv Morven in ccordinamento con la marina britannica. Dopo la conclusioni delle ricerche ufficiali, erano stati i familiari del calciatore a raccogliere fondi per continuare a cercare il relitto. Le spese,420mila dollari sono stati raccolti grazie ad una colletta on line. - (PRIMAPRESS)