Malta interrompe i collegamenti da e per l'Italia. Ultimo traghetto questa sera verso la Sicilia

(PRIMAPRESS) - LA VALLETTA (MALTA) - Il governo maltese ha deciso per l’interruzione dei collegamenti con l’Italia sia in entrata che in uscita. Entro questa sera le ultime corse straordinarie sia con un catamarano Malta-Pozzallo (Sicilia) che un volo charter per coloro che devono rientrare nelle loro residenze. Per le emergenze sono indicati dei numeri aperti dagli Esteri dell’isola maltese: +35621233157 o +35622489800. Colpo rilevante anche l’economia marittima italiana che si vedrà bloccare i traghetti di Tirrenia e di Grimaldi Lines sulle rotte turistiche e commerciali da Salerno e Catania. - (PRIMAPRESS)