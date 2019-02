Maduro attacca Trump: "Il Venezuela trionferà contro l'impero statunitense"

(PRIMAPRESS) - CARACAS - Maduro appare sempre più isolato e senza appoggi internazionali. Anche il Papa ha fatto arrivare una nota al presidente venezuelano in cui sottolineavo come il suo operato fosse venuto meno a dei principi di democrazia come aver impedito la fornitura di beni di prima necessità con i corridoi umanitari.

La tensione per il leader venezuelano sale e questa mattina ha fatto sentire la sua rabbia contro gli Usa: “Il Venezuela trionferà contro l'aggressione criminale dell'impero statunitense", ha affermato il presidente venezuelano Maduro, che a Trump dice: "Non ci arrenderemo all'imperialismo e andremo avanti nel nostro sentiero di dignità,ribellione,rispetto". Poi ha ribadito: gli aiuti umanitari dall'estero sono inutili perché il Paese dispone "di tutte le condizioni per un grande salto produttivo", e comunque "non è popolo di schiavi o mendicanti" e "i presunti aiuti "sono solo uno show" per giustificare un intervento militare. Ma intanto le proteste dei cittadini crescono in ogni parte del Venezuela che si ritrovano ormai senza medicinali e scaffali vuoti nei supermercati. - (PRIMAPRESS)