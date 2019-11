Londra: ucciso un uomo sul London Bridge che aveva accoltellato alcune persone

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’aggressione di un uomo armato coltello che ha ferito diverse persone sul London Bridge prima di essere ucciso.

Alcuni testimoni riferiscono che l'uomo era già a terra quando gli sono stati esplosi del colpi di pistola. L'aggressore ha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della polizia, intervenuta pochi minuti dopo l'allarme scattato nel tardo pomeriggio. La polizia ha anche riferito che l'uomo indossasse un finto ordigno esplosivo ma la la notizia dovrà essere confermata come pure la presenza di un camion bianco che si stava facendo strada tra la folla mentre la polizia puntava le sue armi contro il veicolo.