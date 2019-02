La storica messa di Papa Francesco allo stadio di Abu Dhabi con l'esortazione al dialogo delle religioni

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI - Il viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi, probabilmente è destinato a rimanere nella storia. Per la prima volta lo Zayed Sports City, lo stadio che ha visto tante competizioni internazionali, si trasformerà una enorme chiesa all’aperto. Uno stadio affollato con 135 mila persone per ascoltare le parole del Papa che cita San Francesco, che condanna il terrorismo e chiede l’incontro delle religioni per guardare alla pace. Parole che aveva già pronunciato anche nell’incontro di ieri con il Principe ereditario e all’incontro privato con i membri del Muslim Council of Elders nella Gran Moschea dello sceicco Zayed.

Alle 12.40 ci sarà la cerimonia di congedo all’aeroporto presidenziale di Abu Dhabi. Il ritorno a Roma è previsto alle 17.00 all’aeroporto internazionale di Roma-Ciampino. - (PRIMAPRESS)