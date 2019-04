Libia: missili sulla città di Abu Slim. Oggi si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'Onu

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - L’escalation di morti nello scontro in Libia tra le forze riconosciute Fayez al Sarraj ed il generale Khalifa Haftar ha finora contato oltre 200 vittime e numerosi feriti. La pioggia di missili lanciati da Khalifa Haftar che in piena notte hanno centrato un'area densamente popolata di Abu Slim, a ridosso del cuore della capitale, solo per puro caso non ha colpito l’ospedale della città. Una situazione insostenibile che ha spinto l’Onu oggi a riunirsi per trovare una soluzione per la fine del conflitto. Anche a Roma si discute sulla situazione libica che rischia di vedere un esodo di sfollati generando nuove migrazioni ed in giornata è previsto un resoconto del premier Giuseppe Conte al Senato. Lo stesso Conte ieri ha dato il via ad un filo diretto con il presidente Usa, Donald Trump per monitorare la situazione che ha assunto le proporzioni di un conflitto con ricadute internazionali. - (PRIMAPRESS)