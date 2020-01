Libia: Haftar chiama alle armi i libici contro l’intervento turco con il sostegno dell’Onu

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - Il generale Haftar sembra avvertire tutto il pericolo che incombe dal possibile intervento militare turco in Libia e lancia un appello al popolo libico affinché si armi contro ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Di fatto la intervento militare turco in favore del governo di Tripoli non solo è cosa fatta ma è anche sostenuto dall'Onu e guidato da al-Sarraj. "Noi accettiamo la sfida e dichiariamo la jihad e una chiamata alle armi", ha detto Haftar a seguito del via libera all'invio di truppe in Libia da parte del Parlamento di Ankara. Haftar ha esortato "tutti i libici" ad armarsi: "uomini e donne, soldati e civili, per difendere la nostra terra e il nostro onore" e "affontare un colonizzatore". - (PRIMAPRESS)