Le razioni di Mosca sull'epurazioni dalle ambasciate Occidentali

Ministro degli Esteri Lavrov

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Come era prevedibile Mosca ha reagito alla massiccia epurazione dei diplomatici sovietici dall’Europa e dagli Usa dopo l’avvelenamento dell’ex spia russa Skripal. Il primo atto è stato quello di allontanare 60 diplomatici Usa. Esse includono l'espulsione dei diplomatici e la decisione di revocare l'assenso per il funzionamento del consolato generale Usa di San Pietroburgo. Complessivamente, poi, saranno 150 i diplomatici occidentali espulsi da Mosca. Secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri Lavrov, Mosca seguirà il metodo 'speculare'. Saranno allontanati, per ogni Paese, tanti diplomatici quanti sono stati quelli russi espulsi. Solo gli Usa ne hanno espulsi 60 mentre gli altri 25 Paesi alleati, un numero variabile da 2 a 4. L'Italia nei giorni scorsi ha espulso due funzionari dell'ambasciata. E la Nato altri sette.

Una situazione paradossale quella che si è venuta a creare che richiama il clima di altri tempi. Si ha la percezione che ci sia stato un deficit di diplomazia da parte dell’Occidente nel cercare di trovare la piena verità ma senza farsi coinvolgere dall’emotività del primo momento. Yulia, la figlia di Skripal si sta riprendendo dall’avvelenamento e le cose potrebbero prendere una piega diversa.E’ lo stesso Lavrov ad affermare che si vuole la verità: ”La Russia vuole non solo reagire alle misure degli Usa e del Regno Unito ma anche stabilire la verità nel caso degli Skripal". - (PRIMAPRESS)