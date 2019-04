L'attore comico Volodimir Zelenskiy sarà il nuovo presidente dell'Ucraina

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Dal voto presidenziale in Ucraina, è Volodimir Zelenskij ad uscire vincitore. Il popolare attore comico che in una serie televisiva interpreta proprio il ruolo di un capo di stato è riuscito ad avere la meglio su Ptero Poroschenko. Secondo i primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne, le 20 locali, le 19 italiane, avrebbe raccolto tra il 72,7% e il 73,7% dei consensi. "A tutti i cittadini dei Paesi post-sovietici, dico: guardateci! Tutto è possibile!", sono state le sue prime parole.

Largamente battuto,dunque, il presidente in carica Petro Poroshenko, in cerca di un secondo mandato: secondo i primi rilevamenti sarebbe rimasto fermo tra il 25,3% e il 27,3%. Ha ammesso la sconfitta: Lascio la presidenza del Paese dal prossimo mese. Così ha deciso la maggior parte degli ucraini e accetto questa decisione", ha detto congratulandosi con il rivale per la vittoria. Un exit poll aggiornato verrà diffuso questa sera. - (PRIMAPRESS)