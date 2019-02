L'Angelus di Papa Francesco tra un pensiero allo Yemen ed il viaggio storico in Medioriente

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Due le esortazioni forti di Papa Francesco nell’Angelus di oggi a piazza San Pietro: da un lato la necessità di un mondo che ha sempre più bisogno di persone perseveranti nella vocazione e dall’altro l’ascolto di di quanto accade intorno e lontano da noi come in Yemen dove la popolazione è stritolata da fame e violenze. Parole che risuonano nella piazza mentre il Papa si prepara a partire per un viaggio dal grande contenuto storico ad Abu Dhabi. Un viaggio in quegli Emirati Arabi che con l’Arabia Saudita sono tra i principali responsabili della crisi Mediorientale. - (PRIMAPRESS)