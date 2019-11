L’Aia: tre persone ferite in un accoltellamento nel quartiere dello shopping GroteMarktstraat

(PRIMAPRESS) - L’AIA (PAESI BASSI) - Tre persone sono rimaste ferite venerdì sera in un attacco in una delle strade più trafficate dello shopping a L'Aia. Secondo i media olandesi, le vittime sono state prese di mira con precisione e quindi la polizia avrebbe allontanato l’ipotesi di un attentato terroristico. L’attacco -secondo quanto riportato dalla polizia - sarebbe stato portato con i coltelli in pugno ferendo tre persone nella GroteMarktstraat. - (PRIMAPRESS)