Kim Chang-son inviato a Washington per sondare il clima dell'incontro tra Trump e Kim Jong-un

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Per consentire che il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un si svolga in sicurezza, uno dei più alti funzionari del regime nord-coreano, sarà a Washington nelle prossime ore per preparare l'incontro. Kim Yong-chol potrebbe incontrare il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, con il quale ha parlato nelle scorse settimane a Pyongyang. Kim è stato per anni a capo dei servizi segreti militari della Corea del Nord, ed è uno degli uomini più controversi del regime, accusato di essere dietro all'affondamento della corvetta sud-coreana Cheonan, nel quale morirono 46 marinai, e all'attacco all'isola di Yeonpyeong, entrambi risalenti al 2010. La sua presenza alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang in Corea del Sud, il 23 febbraio scorso, aveva fatto molto discutere: noto per il suo sarcasmo, il generale era stato sanzionato in precedenza sia da Washington che da Seul. Intanto, a Singapore, dove il summit dovrebbe tenersi il 12 giugno prossimo, a meno di nuovi colpi di scena, è arrivato nella serata di ieri un altro alto funzionario del regime di Kim, Kim Chang-son, che occupa una posizione assimilabile a quello di capo dello staff all'interno della gerarchia del potere di Pyongyang. - (PRIMAPRESS)