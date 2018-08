Ivan Duque giura come nuovo presidente della Colombia dopo Juan Manuel Santos

(PRIMAPRESS) - BOGOTA’ (COLOMBIA) - Con il giuramento di Iván Duque, si insedia ufficialmente il nuovo presidente della Colombia. Duque, risultato vincitore delle elezioni di giugno scorso nelle file del centrodestra, con i suoi 42 anni è il più giovane presidente nella storia colombiana. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli argomenti su cui aveva più insistito in campagna elettorale: la revisione dell’accordo di pace con le FARC raggiunto dal suo predecessore Juan Manuel Santos. Duque ha confermato di voler rivedere l’accordo per far sì che tutte le vittime delle FARC possano avere giustizia.

L’insediamento di Duque è avvenuto nel pieno della polemica scoppiata tra il suo predecessore Santos e il presidente venezuelano Maduro che aveva ventilato la presenza della mano colombiana nell’attentato con i droni avvenuto nei giorni scorsi durante una parata presenziata dallo stesso Maduro. - (PRIMAPRESS)