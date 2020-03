India: sono in quarantena in un ospedale militare, 15 dei 21 turisti lodigiani in viaggio a Jaipur

(PRIMAPRESS) - JAIPUR (INDIA) - Per i 21 turisti lodigiani quello in india non sarà certo un viaggio così come lo avevano immaginato. Quindici di loro dovranno rimanere in quarantena perché risultati positivi al test del coronavirus. Da ieri sono in osservazione in una struttura militare a Delhi. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio. - (PRIMAPRESS)