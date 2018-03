Incendio in un centro di detenzione in Venezuela: morte 68 persone. La rabbia dei parenti

(PRIMAPRESS) - VALENCIA (VENEZUELA) - Sono almeno 68 le persone rimaste coinvolte in un incendio scoppiato durante una sommossa in una stazione di polizia della città venezuelana di Valencia, terzo centro del paese e capitale dello stato di Carabobo. Alcune delle vittime sono morte carbonizzate, altre soffocate dai fumi che si sono sprigionati. Nell’incendio sarebbero rimaste anche due donne in visita ai loro parenti nel centro di detenzione ed un poliziotto.

Dopo la tragedia, decine di familiari dei detenuti si sono riuniti davanti al commissariato e sono scoppiati incidenti, sedati dalla polizia con lanci di lacrimogeni.Il rogo, secondo la prima ricostruzione, si sarebbe sviluppato dopo che i detenuti hanno dato fuoco ai materassi delle celle. Il procuratore di stato Tarek Saab ha dichiarato che sul caso sarà immediatamente avviata un’indagine. - (PRIMAPRESS)