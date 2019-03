Il viaggio del Papa in Marocco: "Lavorare per la cultura dell'incontro"

(PRIMAPRESS) - RABAT (MAROCCO) - “Vivere come discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze". Così il Papa nel suo discorso all'incontro con i sacerdoti, religiosi, consacrati e il Consiglio Ecumenico delle Chiese nella Cattedrale di Rabat, in occasione del suo viaggio in Marocco. "Le vie della missione non passano attraverso il proselitismo", che "porta sempre a un vicolo cieco, ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù e con gli altri". "Il problema - ha aggiunto Francesco- non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente. Il Papa, incontrando la piccola comunità cristiana nella cattedrale di Rabat, si appella all''ecumenismo della carità: "Che la vostra carità si faccia sempre attiva e sia così una via di comunione tra i cristiani di tutte le confessioni presenti in Marocco: l'ecumenismo della carità. Che possa essere anche una via di dialogo e di cooperazione con i nostri fratelli e sorelle musulmani e con tutte le persone di buona volontà. È la carità, - spiega Francesco - specialmente verso i più deboli, la migliore opportunità che abbiamo per continuare a lavorare in favore di una cultura dell'incontro. Che essa infine sia quella via che permette alle persone ferite, provate, escluse di riconoscersi membri dell'unica famiglia umana, nel segno della fraternità. Come discepoli di Gesù Cristo, in questo stesso spirito di dialogo e di cooperazione, abbiate sempre a cuore di dare il vostro contributo al servizio della giustizia e della pace, dell'educazione dei bambini e dei giovani, della protezione e dell'accompagnamento degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi". - (PRIMAPRESS)