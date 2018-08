Il tifone Jongdari corre verso il Giappone. I meteorologi: "porterà violenti nubifragi"

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Il tifone Jongdari sta prendendo sempre più forza e corre veloce verso la penisola giapponese. Si tratta del dodicesimo registrato dai meteorologi nel 2018 nell’area del Pacifico nord -occidentale ed ora ha preso la direzione verso l’isola di Honshu, la più grande e popolosa del paese. La zona maggiormente a rischio è quella a sud di Tokio e verso Kyoto. Non si sa se la tempesta riuscirà a toccare terra ma gli esperti avvertono che se dovesse accadere, porterà nubifragi di notevole consistenza mettendo in ginocchio le aree che avevano subito una alluvione. La corsa di Jongdari dovrebbe concludersi in Corea del Sud ma perdendo parte della sua forza. - (PRIMAPRESS)