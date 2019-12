Il Parlamento turco approva un accordo di cooperazione militare con la Libia

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - Sabato scorso il Parlamento turco ha approvato l'accordo di cooperazione militare e di sicurezza, che è entrato in vigore giovedì dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale; l'intesa permette alle due parti di inviare nei reciproci Paesi personale militare e di polizia per missioni di addestramento, mentre per il dispiegamento di forze di combattimento è necessario un mandato separato del Parlamento turco.

"Se Dio vuole - ha detto Erdogan - potremo farla adottare l'8 o il 9 gennaio e rispondere così in modo favorevole all'invito del governo libico legittimo" di aiutarlo militarmente, ha proseguito Erdogan. "Sosterremo con ogni mezzo il governo di Tripoli, che resiste contro un generale golpista sostenuto da Paesi arabi ed europei", ha aggiunto poi il capo dello Stato turco riferendosi al maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte dell'est della Libia, che ad aprile ha lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli. Un dispiegamento di soldati turchi sul terreno potrebbe aggravare il conflitto libico, che è alimentato da potenze regionali rivali e dilania il Paese dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Per giustificare tale intervento, la Turchia fa valere che il governo di unità nazionale libico Gna è riconosciuto dall'Onu, mentre il maresciallo Haftar non ha alcuna legittimità internazionale nonostante benefici dell'aiuto di alcuni Paesi. Il 27 novembre la Turchia e il governo di Tripoli, durante una visita del premier libico Fayez al-Sarraj a Istanbul, hanno firmato un accordo di cooperazione militare e di sicurezza, nonché un accordo di delimitazione marittima che permette ad Ankara di far valere dei diritti su vaste zone nel Mediterraneo orientale ricche di idrocarburi, a grande danno di Grecia, Egitto, Cipro e Israele. - (PRIMAPRESS)