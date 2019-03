I corpi del Nanga Parbat appartengono a Nardi e Ballard ma non potranno essere recuperati

(PRIMAPRESS) - ISLAMABAD (PAKISTAN) - La conferma che quelle due sagome avvistate sul Nanga Parbat, fossero i corpi degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, arriva dal sopralluogo dell’ambasciatore italiano in Pakistan. Con un potente cannocchiale messo a disposizione da un altro nome dell’alpinismo internazionale, Alex Txikon, è stato possibile riconoscere i due corpi senza vita degli scalatori a poca distanza dalla loro tenda ad un’altezza di 6 mila metri. Non sarà possibile recuperare i corpi fino alla fine dell’inverno per l’impossibilità di operare con le avverse condizioni meteo. Non si sa ancora per quanto tempo quelle due giacche dai colori accesi riusciranno a farsi notare tra la distesa di neve che avvolge lo Sperone Mummery che i due alpinisti stavano cercando di superare.

Che cosa sia accaduto è ancora tutto da stabilire o forse non si saprà mai visto altra neve tenderà a coprire i segni della tragedia. L’auspicio della famiglia e di quanti hanno seguito la vicenda con angoscia è che almeno in primavera si possa tentare il recupero dei corpi.

Al momento le operazioni di recupero sulla parete Diamir sono state definitivamente sospese.