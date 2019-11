Hong Kong: scuole chiuse, trasporti paralizzati e bagarre in Parlamento costretto a sospendere i lavori

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Una metropoli paralizzata per le proteste pro-democrazia a Hong Kong e per i trasporti sospesi sulle linee della East Rail e Kaunakakai Tong. Intanto la polizia ha fatto una incursione nella Chinese University trovando diverse molte bombe molotov e sono stati fermati 80 studenti. Il Parlamento è stato costretto a sospendere i lavori per la bagarre scoppiata tra i fronti pan-democratico e pro-Pechino. Molte scuole sono chiuse. - (PRIMAPRESS)