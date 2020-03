Giappone: tutti sbarcati gli ultimi passeggeri e equipaggio delle Diamond Princess. Al comandante Arma i ringraziamenti della autorità nipponiche

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - Completate le operazioni di sbarco della nave da crociera Diamond Princess, ormeggiata a Yokohama dal 5 febbraio scorso per l'epidemia di coronavirus. Le ultime 130 persone che erano rimaste a bordo insieme ai membri sani dell’equipaggio sono sbarcati ieri. Tra questi anche il comandante italiano Gennaro Arma al quale sono andati i ringraziamenti delle autorità giapponesi. I 70 indonesiani sono già tornati nel loro Paese con un charter, mentre gli altri saranno posti in quarantena in strutture giapponesi. Delle 3.700 persone che erano a bordo della nave, 705 sono risultate positive. - (PRIMAPRESS)