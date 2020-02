Giappone: le autorità nipponiche decidono di sbarcare circa 100 passeggeri anziani dalla Diamond Princess

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA - Le autorità sanitarie del Giappone hanno deciso di far sbarcare dalla nave da crociera Diamon Princess alcuni passeggeri più anziani, trasferendoli in alloggi protetti se i test a cui saranno sottoposti risulteranno negativi. La nave in quarantena è ancorata nel porto di Yokohama con 3.700 persone a bordo. La decisione delle autorità nipponiche giunge a seguito del forte aumento dei casi di contagio a bordo della nave,saliti a 218, cosa che fa temere per la salute di alcune centinaia di persone di età pari o superiore a 80 anni. - (PRIMAPRESS)