Gaza: sarebbero 17 le vittime palestinesi degli scontri

GAZA - Sarebbe salito a 17 morti il bilancio delle vittime palestinesi degli scontri avvenuti ieri on l'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. E tra i morti ci sarebbero anche adolescenti al di sotto dei 16 anni di età. Quaesto almeno risulta dalle affermazioni del rappresentante permanente dei palestinesi all'Onu, Riyad Mansour. Le azioni dell'esercito israeliano sono "un enorme massacro della nostra gente", ha dichiarato Mansour. La Marcia del ritorno che si terrà per sei settimane, intende ricordare l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea avvenuta il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per 46 giorni fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele, che i palestinesi definiscono "Nakba", la catastrofe.I manifestanti, molti con bandiere palestinesi, si dirigono verso vari punti di raduno lungo la barriera che chiude l'enclave costiera. Il movimento di protesta chiede il diritto al ritorno dei profughi palestinesi e denuncia il rigido blocco imposto al territorio della Striscia di Gaza.