Gaza: la Marcia di ritorno nel sangue. Otto morti e oltre 1000 feriti negli scontri con Israele

(PRIMAPRESS) - GAZA - Doveva essere nelle intenzioni dichiarate, una marcia di pace, quella del ritorno che i palestinesi hanno intrapreso in coincidenza con la Giornata della Terra. Ma così non è stato e si contano già 8 morti ed oltre 1000 feriti tra i manifestanti palestinesi negli scontri con l’esercito israeliano. L'esercito israeliano ha calcolato in circa 17mila i manifestanti che "stanno lanciando bombe incendiare e sassi".

La Marcia del ritorno che si terrà per sei settimane, intende ricordare l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea avvenuta il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per 46 giorni fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele, che i palestinesi definiscono "Nakba", la catastrofe.I manifestanti, molti con bandiere palestinesi, si dirigono verso vari punti di raduno lungo la barriera che chiude l'enclave costiera. Il movimento di protesta chiede il diritto al ritorno dei profughi palestinesi e denuncia il rigido blocco imposto al territorio della Striscia di Gaza. Il grosso è atteso alla fine delle preghiere del venerdì nelle moschee.Israele ha più volte avvisato che non accetterà sconfinamenti nel suo territorio né danni alla struttura e per questo ha rafforzato il contingente militare lungo la barriera. Hamas ha appoggiato la manifestazione - che cade all'inizio della Pasqua ebraica e definita da Israele "una provocazione" - chiamando la popolazione a parteciparvi.ll ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, ha minacciato chi tenterà di oltrepassare o danneggerà la barriera di separazione: "Tutti coloro che si avvicineranno alla barriera si metteranno in pericolo. Vi suggerisco di continuare la vostra vita quotidiana e di non partecipare alle provocazioni".Il ministro ha anche scritto sul proprio account Twitter: "La direzione di Hamas gioca con le vostre vite". Israele ha organizzato un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza al confine tra il territorio palestinese e il suo territorio. Sul confine è stato dispiegato anche un centinaio di cecchini. - (PRIMAPRESS)