Furto di dati per 500 milioni di ospiti degli Starwood Hotels

(PRIMAPRESS) - STAMFORD (STATI UNITI) - La popolare catena alberghiera Starwood, filiale della Marriott International ha subito uno dei più grandi furti dal suo database di prenotazione clienti. E’ la stessa Marriott a darne notizia in una indagine avviata il 19 novembre 2018.

L'8 settembre 2018, Marriott aveva ricevuto un avviso dal sistema di sicurezza digitale che dava l’allarme su un tentativo di accesso al database di prenotazione degli ospiti Starwood negli Stati Uniti. Marriott si è rapidamente impegnata con esperti di sicurezza specializzata in furti d’identità digitale per capire come fosse stato violato il sistema della catena alberghiera. Le indagini hanno scoperto che personale non autorizzato aveva copiato e crittografato le informazioni.

La società non ha completato l'identificazione delle informazioni duplicate nel database, ma ritiene che contenga informazioni su circa 500 milioni di ospiti che hanno effettuato una prenotazione presso una proprietà Starwood. Per circa 327 milioni di questi ospiti, le informazioni includono una combinazione di nome, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero del passaporto, informazioni sul conto Starwood Preferred Guest ("SPG"), data di nascita, sesso, arrivo e partenza, data di prenotazione e preferenze di comunicazione. Per alcuni, le informazioni includono anche i numeri delle carte di pagamento e le date di scadenza delle carte di pagamento, ma i numeri delle carte di pagamento sono stati crittografati utilizzando la crittografia Advanced Encryption Standard (AES-128). Ci sono due componenti necessari per decrittografare i numeri delle carte di pagamento e, a questo punto, Marriott non è stato in grado di escludere la possibilità che entrambi siano stati presi. Per gli altri ospiti, le informazioni erano limitate al nome e talvolta altri dati come indirizzo postale, indirizzo email o altre informazioni.

"Siamo profondamente dispiaciuti che questo incidente sia accaduto", ha dichiarato Arne Sorenson, President e Chief Executive Officer di Marriott. "Non siamo all'altezza di ciò che i nostri ospiti meritano e di ciò che ci aspettiamo da noi stessi. Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i nostri ospiti e utilizzando le lezioni apprese per andare meglio avanti ".

Marriott ha adottato misure per aiutare gli ospiti a monitorare e proteggere le proprie informazioni con il sito web e Call Center dedicati e per cui ci si potrà rivolgere alla mail info di Starwood che risponderà ai quesiti dei clienti. Da oggi 30 novembre, inoltre, Marriott inizierà ad inviare email informative ai clienti presenti nel database di Starwood. - (PRIMAPRESS)