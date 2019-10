Fukushima: piogge torrenziali e allagamenti nell'area nord-orientale. Dieci le vittime

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Almeno 10 morti e 4 dispersi in Giappone per le piogge torrenziali che hanno investito il Paese. La perturbazione ha provocato allagamenti e frane in aree dell'arcipelago centro e nord orientale. I maggiori danni si registrano nelle prefetture di Chiba, Fukushima e nella città di Iwaki, a nord-est di Tokyo, dove si sono rese necessarie evacuazioni. Cancellati 20 voli all'aeroporto di Narita e alcuni servizi ferroviari nelle prefetture di Chiba e Ibaraki per il fango che ha ostruito le rotaie. - (PRIMAPRESS)