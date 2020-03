Filippine: un uomo armato ha preso in ostaggio 30 persone in un centro commerciale di San Juan City

(PRIMAPRESS) - SAN JUAN CITY (FILIPPINE) - Un uomo armato ha preso in ostaggio circa 30 persone in un centro commerciale di San Juan City, nell'area metropolitana di Manila. Il sindaco della cittadina, Francis Zamora, ha detto che l'uomo è un ex addetto alla sicurezza del centro commerciale."Al momento stiamo negoziando con l'assalitore",ha aggiunto spiegando che l'uomo ha già aperto il fuoco e ferito una persona. - (PRIMAPRESS)