FCA: a rischio chiusura uno stabilimento in Europa per il diffondersi del corinavirus

Anche FCA potrebbe essere penalizzata dalla diffusione del coronavirus. "A rischio c'è la chiusura di uno stabilimento in Europa nelle prossime due-quattro settimane". Lo ha detto parlando delle conseguenze del coronavirus, l'amministratore delegato di Fca Mike Manley al Finantial Times. Manley ha precisato che 4 fornitori del gruppo in Cina sono stati colpiti dall' emergenza e per questo potrebbe essere a rischio l'approvvigionamento di uno stabilimento Fca in Europa.