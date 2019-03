FBI e White Ops nella battaglia di Google contro le truffe nel web

(PRIMAPRESS) - MOUNTAIN VIEW (CALIFORNIA) - Solo nel 2018 Google avrebbe bloccato 2,3 mld di annunci pubblicitari ingannevoli o pericolosi, oltre 6 milioni al giorno. Lo rende noto la società nel report Trust and Safety Ads. Quasi 207.000 erano annunci per rivendere biglietti per grandi competizioni sportive mentre oltre 531.000 erano prestiti per cauzioni e circa 58,8 mln erano legati ad attività di phishing. Google spiega anche di aver sventato una grande frode pubblicitaria, in collaborazione con Fbi e la società di cybersecurity White Ops di Michael Tiffany. La società di Tiffany era stata scelta per il suo prodotto MediaGuard anche da Improve Digital, azienda leader nel settore della fornitura di piattaforme pubblicitarie programmatiche europee per editori e fornitori di contenuti. - (PRIMAPRESS)