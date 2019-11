Elezioni Mississippi: la spunta il repubblicano Reeves ma Virginia e Kentucky vanno ai dem

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Arrivano i primi dati per le elezioni in Mississippi che rappresentano un test dopo l’impeachment del Presidente Donald Trump che secondo gli analisti politici potrebbe spostare il voto dai repubblicani ai democratici. Ma a giudicare dal risultato delle urne è il candidato repubblicano Tate Reeves a vincere le elezioni per la carica di governatore in Mississippi, contro il dem Jim Hood. Il presidente Trump, che aveva appoggiato Reeves, gli ha già fatto le sue congratulazioni via Twitter. Tuttavia, nella tornata elettorale del Super Tuesday i dem sarebbero infatti vittoriosi in Virginia e nel Kentucky ed è un segnale per Trump. - (PRIMAPRESS)