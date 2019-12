Croazia: affluenza lenta per il Natale nelle prime ore dei seggi aperti per le elezioni presidenziali. Dopo le 20 i primi risultati

(PRIMAPRESS) - ZAGABRIA (CROAZIA) - Affluenza lenta nelle prime ore di seggi aperti in Croazia per il primo turno delle elezioni presidenziali. Chiamati al voto 3,8 milioni di cittadini. In lizza il presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic, l'ex primo ministro socialdemocratico, Zoran Milanovic,e l'indipendente, Miroslav Skoro, popolare cantante folk ed economista sostenuto dall'ultra-destra nazionalista. Incerto,secondo i sondaggi, l'esito del voto. I primi risultati parziali dovrebbero essere pubblicati dopo le 20. - (PRIMAPRESS)