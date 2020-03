Covid-19: in Europa sono 7.300 i casi registrati. Raddoppiati in un solo giorno

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Europa si sta accorgendo solo ora che l’epidemia da coronavirus non poteva aver colpito solo la Cina e l’Italia. Il numero di contagi da Covid-19 ha superato quota 7.300 in tutto il vecchi continente ma con con un trend che ha visto raddoppiare i casi positivi al virus in soli in tre giorni. A fare i conti con l’emergenza ora sono anche Francia, Gran Bretagna, Spagna e Paesi Bassi ad aver registrato più incrementi in un singolo giorno. Nel continente sono oltre 30 i Paesi toccati dall'epidemia, in dieci di questi si registrano almeno 100 contagi ciascuno. Fuori dall'Europa, l'altro focolaio a destare grande preoccupazione nell’Organizzazione mondiale della sanità, è quello iraniano con oltre 4.700 contagi, un aumento di oltre 1.200 rispetto al giorno prima. Un’epidemia galoppante che non ha risparmiato neanche membri del governo. Intanto la risposta di ieri del comitato dei ministri della Salute dell’UE è risultato ancora troppo debole per le risposte che arrivano con grande lentezza rispetto ad una emergenza che invece va fin troppo veloce. - (PRIMAPRESS)