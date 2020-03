Corea del Sud: un intero call center di 93 persone e loro familiari positivi al coronavirus

(PRIMAPRESS) - SEUL (COREA DEL SUD) - Nuove impennata di contagi da coronavirus in Corea del Sud. Sono 93 casi riconducibili ai dipendenti di un call center di Seul e ai loro familiari. E' il più grande cluster di casi di contagio verificatosi fino ad ora nella capitale sud-coreana. Le autorità sono preoccupate per la possibile ripresa dell'epidemia, dopo i dati sui contagi in calo degli ultimi giorni. - (PRIMAPRESS)